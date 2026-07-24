El PP apela a la cooperación leal ante los incendios y pide apartar la rivalidad política

Madrid, 24 jul (EFE).- La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha apelado este viernes a las cooperación leal y máxima coordinación para combatir incendios que afectan a varias comunidades y ha pedido apartar la rivalidad política en estos momentos de "tanta gravedad".

En declaraciones a los periodistas, Ezcurra ha dicho que están "muy preocupados" porque parece que vienen "horas duras" y ha insistido en la necesidad utilizar todos los recursos disponibles para controlar la situación "cuanto antes".

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Ha expresado además la solidaridad del PP con los vecinos de las zonas afectadas por estos incendios "tan graves" y a los "valientes" que están luchando contra las llamas y, en este sentido, ha dicho que "no se entiende que todas las fuerzas políticas no colaboren en el mismo objetivo".

Ha tachado así de "miserable" la actitud tanto del ministro de Transportes, Óscar Puente, como del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, sobre la solicitud de emergencia nacional de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

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"Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos un fuego que hay que combatir", ha lamentado.

La dirigente popular ha recordado que el Gobierno también ha pedido ayuda a la Unión Europea y ha cuestionado que, sin embargo, se critique a las comunidades por pedir ayuda al Ejecutivo ante los que ha recalcado es una emergencia nacional "de manual".

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"Si hay que pedir ayuda a Europa se pide y si hay que declarar la emergencia nacional que se declare", ha subrayado.

En su opinión, "no es de recibo" que haya "todo un ministro del Gobierno de España insultando a los gobiernos que están intentando combatir una crisis de esta magnitud". EFE

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