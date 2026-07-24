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El juez del 'caso Koldo' pide a Hacienda que informe sobre el pago de impuestos de empresas bajo sospecha

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha solicitado a la Agencia Tributaria que remita la "copia completa de los expedientes" de varias empresas "por los impuestos devengados en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023".

Así lo ha hecho en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la rama del 'caso Koldo' en la que indaga en presuntas irregularidades "en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA), consistentes en el favorecimiento, de manera recurrente a diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública".

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Moreno remarca que estas actuaciones se habrían llevado a cabo en favor, entre otras, de las mercantiles Acciona, especialmente a través de su filial, Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción y Regadíos.

Precisamente, el magistrado solicita a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda los informes de las constructoras MER Construcción, y de estas dos últimas sociedades.

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Estas empresas "fueron adjudicatarias de contratos de obra pública investigados" en la causa, recuerda Moreno, por lo que solicita: "Copia completa de los expedientes seguidos a dichas mercantiles por los impuestos devengados en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 y, por consiguiente, librar oficio a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a fin de que remita los expedientes referidos para poder efectuar el descubrimiento y comprobación de la comisión de la infracción penal".

En opinión del magistrado, los hechos investigados no se enmarcan en una "mera sospecha", sino en "la constancia y evidencia de claros indicios objetivados" de la participación de los investigados en los delitos atribuidos, esto es, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

Unas actuaciones presuntamente delictivas que, indaga, habrían llevado a cabo "fundamentalmente" el exministro José Luis Ábalos y su exasesor ministerial Koldo Gacía, ambos imputados, al igual que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

También apunta a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al ex director general de Carreteras Javier Herrero, también investigados, como "los facilitadores de asistencia para el éxito de las adjudicaciones proyectadas".

Por otro lado, pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde fueron juzgados y condenados Ábalos, Koldo y el conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que le remita, si les consta, un expediente de la Agencia Valenciana Antifraude "relativo a la ausencia de liquidación del convenio que se firmó entre el Ayuntamiento de Albal y Adif".

Además, informa de que remitirá la información de Hacienda a la Guardia Civil y encarga al Cuerpo que realice un informe con "el resultado de los análisis efectuados sobre la documentación laboral, fiscal, tributaria, y financiera".

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EuropaPress

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