El Fertiberia cierra su plantilla con la llegada de Jorge Romanillos

Sagunto (Valencia), 24 jul (EFE).- El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto dio por cerrada su plantilla para la próxima campaña en su regreso a la Liga ASOBAL con la incorporación del pivote Jorge Romanillos por una temporada, según confirmó el club este jueves.

De 25 años y 1,88 metros de altura, Romanillos llega procedente del BM Caserío Ciudad Real, que la temporada pasada logró mantenerse en la primera división del balonmano español. En el plano individual, el nuevo jugador del BM Puerto Sagunto anotó 25 goles en 19 partidos. Además, ya debutó en la ASOBAL en la temporada 2019-2020 con el Sanicentro BM Guadalajara.

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El BM Puerto Sagunto describió al pivote arriacense como un jugador que “destaca por su aportación en ambos lados de la pista, tanto en labores defensivas como ofensivas”.

Romanillos se une a las incorporaciones de Guille Soler, Miguel Llorens y Gabriel Navarro. Con estos cuatro fichajes, el conjunto saguntino cierra el capítulo de incorporaciones para este verano. EFE

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