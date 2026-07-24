El Córdoba oficializa al meta portugués Guilherme y confirma la salida de Marín

Córdoba, 24 jul (EFE).- El Córdoba ha oficializado este viernes, durante la presentación del guardameta portugués Guilherme Fernandes como nuevo jugador blanquiverde, la salida a corto plazo de su actual capitán, el portero Carlos Marín, tras dar por concluido un ciclo en la entidad.

​El nuevo arquero portugués, que ha vivido su puesta de largo en el Claustro del Santuario de la Fuensanta, aseguró que asume la dura competencia en su puesto porque le gustan "los buenos desafíos" y eso le "incentivó a venir", remarcando además que se siente "muy cómodo con este estilo de juego" y que posee "el coraje que pide el míster de no tener miedo".

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​Por su parte, el consejero delegado del club, Antonio Fernández Monterrubio, aprovechó la comparecencia para admitir públicamente que "Carlos va a salir a corto plazo", reconociendo que, tras seis temporadas en el equipo, "merece una despedida acorde a lo que es", a pesar de lamentar que no era "el mejor día para hacerlo" por respeto a la nueva incorporación.

​En esta misma línea se expresó el director deportivo, Juan Gutiérrez, al afirmar que preveían que el meta almeriense "quizá hubiese cumplido ya un ciclo", decidiendo entonces acometer el fichaje del portugués para reforzar la portería "de una manera excelente, con dos magníficos porteros que lucharán de tú a tú por la titularidad". ​EFE

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