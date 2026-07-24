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El Castellón mide su potencial ante el Valencia en un clásico estival

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Castellón, 24 jul (EFE).- El Castellón visita al Valencia en la ciudad deportiva de Paterna en un clásico del fútbol valenciano en cada pretemporada y lo hace para incrementar la intensidad del trabajo y medir su nivel ante un rival de superior categoría.

La principal ausencia en el equipo castellonense será Fabrizio Brignani. El central italiano se lesionó de gravedad el pasado miércoles en el ligamento cruzado anterior de la rodilla y deberá pasar por el quirófano, con lo que el eje de la defensa es el puesto con menos posibilidades para Hablo Hernández, al contar solamente con Alberto Jiménez y Agustín Sienra como centrales puros del primer equipo.

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Ante el Valencia, en el partido que se jugará este sábado a las 20.00 horas, el Castellón podría ver el debut con la camiseta albinegra de los fichajes que faltan por estrenarse: el atacante angoleño David Nzanza y el extremo Rodrigo Rêgo y Fran Castillo.

Otras de las incorporaciones como Amir Saipi, Álvaro Martín, Juanjo Nieto, el exvalencianista Hamza Bellari, Jari Vlack e Íñigo Córdoba también dispondrán de minutos.

Este será el segundo amistoso de la pretemporada para el conjunto castellonense que la semana pasada se impuso 2-0 al CE Sabadell. EFE

qrg/cta/cmm

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