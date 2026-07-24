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El carrilero Pipa, séptimo fichaje del Sabadell

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Sabadell (Barcelona), 24 jul (EFE).- El carrilero derecho Gonzalo Ávila (Pipa) se ha convertido este viernes en el séptimo fichaje del Sabadell para la temporada del regreso a LaLiga Hypermotion, según informó el club arlequinado.

Pipa, de 28 años, llega a la Nova Creu Alta tras finalizar contrato con el Ludogorets búlgaro y se suma así a José Luis Català, Miki Codina, Pere Pons, Yanis Rahmani, Alain Ribeiro y Óscar Sanz.

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Llega con el aval de siete partidos en LaLiga EA Sports (Primera) con el Espanyol, 44 en LaLiga Hypermotion (Segunda) entre el Gimnàstic de Tarragona y el Burgos y 61 en la segunda división inglesa con el Huddersfield y el West Bromwich Albion, así como con la experiencia europea acumulada con el Olympiacos griego y el Ludogorets.

El comunicado del Sabadell asegura que Pipa, formado en el Espanyol, es un jugador que aportará "mucho" por "su capacidad de ocupar todo el carril, su velocidad y su proyección en ataque". EFE

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asm/fa/cmm

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