El Barcelona renueva a Carla Julià hasta 2030 con ficha del primer equipo

Barcelona, 24 jul (EFE).- El Barcelona y Carla Julià (Barcelona, 2006) han alcanzado un acuerdo para ampliar el contrato de la defensa catalana por cuatro temporadas más, hasta el 30 de junio de 2030, según informó este viernes el club azulgrana.

La futbolista, de 19 años, llegó al conjunto barcelonista en el verano de 2025 procedente del Badalona Women y, desde entonces, se ha consolidado como una habitual en las convocatorias del primer equipo.

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Durante la última temporada, Julià tuvo especial protagonismo en la Liga F, competición en la que disputó 17 partidos y firmó seis goles, unos registros que han reforzado la apuesta del Barcelona por su proyección y continuidad en la plantilla.

Julià es una de las jóvenes en las que ha confiado Romeu, debido a los problemas financieros de la entidad azulgrana, que ha tenido que mirar a sus jóvenes para paliar la marcha, por ejemplo, de Alexia Putellas, Mapi León u Ona Batlle, todas ellas a final de temporada.

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Así han aparecido jugadoras como Clara Serrajordi, que incluso ha llegado a ser internacional absoluta, o Aïcha Camara, como jugadoras de referencia.

Julià llegó al Barcelona procedente del Levante Badalona, donde había debutado ya en la Liga F. Antes había jugado en la DAMM, que previamente la había rescatado del Espanyol, quien la había despedido por "motivos deportivos".

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Firmó con el filial del Barça en el verano de 2027, pero desde el principio Romeu vio algo diferente en esta carrilera, quien prácticamente desde el inicio entró en dinámica del primer equipo. EFE

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