El Barcelona abrirá la pretemporada 2026-2027 el 12 de agosto ante el Montpellier

Barcelona, 24 jul (EFE).- El Barcelona femenino dará el pistoletazo de salida a la pretemporada 2026-2027 el próximo 12 de agosto con un amistoso ante el Montpellier, según informó este viernes el club catalán.

El equipo francés, que compite en la máxima categoría del fútbol francés, será el primer rival del vigente campeón de Europa en un encuentro que se disputará en el estadio Johan Cruyff a partir de las 19.00 horas.

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La plantilla dirigida por Pere Romeu regresará al trabajo el próximo lunes para someterse a las habituales pruebas médicas y revisiones antes de iniciar la preparación de una campaña en la que defenderá los cuatro títulos conquistados.

El Barcelona irá anunciando de forma progresiva el resto de compromisos de pretemporada antes de su estreno oficial, previsto para el 29 o 30 de agosto, en la primera jornada de la Liga F Moeve frente al Costa Adeje Tenerife. EFE

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