Detienen a un joven por amenazar de muerte en redes sociales la alcaldesa de Palencia

Palencia, 24 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años que vive en Palencia como supuesto autor de un delito de amenazas de muerte, insultos e injurias contra la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, hechos cometidos a través de una red social.

El pasado 14 de junio, Miriam Andrés publicó un mensaje en su cuenta de una red social con motivo de la celebración del festival Palencia Sonora en la capital y unos días después la publicación recibió un comentario con amenazas de muerte e insultos contra la alcaldesa.

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Según ha informado la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, la alcaldesa presentó una denuncia con la que se inició la investigación a cargo de agentes de la Brigada Provincial de Información de Palencia, en colaboración con la Comisaría General de Información.

Las investigaciones realizadas han permitido la identificación del supuesto autor, un joven de 26 años residente en la capital, que tras ser detenido ha quedado en libertad tras prestar declaración en sede policial.

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El atestado ha sido remitido al Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción Número uno de Palencia, en funciones de guardia.EFE

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