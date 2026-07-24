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Castilla y León no pidió al Gobierno la emergencia nacional en Ávila, como sí hizo Madrid

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Valladolid, 24 jul (EFE).- Castilla y León no solicitó al Gobierno central, como sí hizo la Comunidad de Madrid para su territorio, la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y virulencia del incendio declarado en Burgohondo (Ávila), que ha obligado a desalojar por el momento a más de un millar de personas, según han indicado a EFE fuentes del Gobierno autonómico.

Tras la solicitud de la Comunidad de Madrid, ante la simultaneidad de varios fuegos, algunos limítrofes con otras autonomías, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió a iniciativa propia incluir a la provincia de Ávila, han informado a EFE fuentes del Ministerio.

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El Gobierno de Castilla y León cederá el mando al ministerio en lo referente a Ávila y mantendrá la situación 2 para el resto de las ocho provincias, algo que entiende ajustado a la norma.

El incendio abulense, que se declaró este miércoles, destaca por su especial virulencia, ya que en la tarde del jueves avanzó a una velocidad de 30 kilómetros en 40 minutos, y las llamas entraron en la Reserva Natural de Valle de Iruelas, donde habita una de las principales colonias de buitre negro, que ha quedado arrasada.

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El humo obligó a confinar los municipios de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, pero también a evacuar la urbanización La Atalaya en esta última localidad y un núcleo de turismo rural de Valle de Iruelas, junto con dos casas rurales y un camping, y por la noche se ha evacuado una residencia de mayores.

En total, son más de 1.500 los evacuados, que se suman al centenar de vecinos que ya salieron de sus casas en un barrio de Burgohondo el miércoles, por un fuego que se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGP) 2, y en el que trabajan más de medio centenar de medios, con apoyo de la UME. EFE

(foto)

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