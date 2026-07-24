Blockx elimina a Burruchaga y Van Assche a Rublev

Lisboa, 24 jul (EFE).- El belga Alexander Blockx se impuso al argentino Román Andrés Burruchaga por 6-4, 5-7 y 6-4 y accedió a las semifinales del torneo de Estoril que también despidió al primer favorito, el ruso Andrey Rublev, eliminado por el francés Luca Van Assche (3-6, 6-3 y 6-4).

El tenista 'albiceleste', número 60 del ranking de la ATP, tuvo un comienzo difícil frente al 38 del mundo, pero logró coger impulso a mitad del primer parcial y llevar el partido a un decisivo tercer set, en el que el joven belga se impuso después de dos horas y veinte minutos.

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Tras eliminar a Burruchaga, hijo del exfutbolista Jorge Burruchaga -autor del gol que dio a Argentina la victoria en la final del Mundial de 1986-, Blockx se jugará una plaza en la final frente al ganador del duelo entre el portugués Jaime Faria y el italiano Luciano Darderi.

También este viernes, el francés Hugo Gaston puso fin a la trayectoria de una de las revelaciones de este Abierto de Estoril, el portugués Tiago Torres (6-3 y 6-4).

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Esta ha sido la primera participación en un torneo del circuito ATP de Torres, que ocupa el puesto 427 del ranking mundial y que sorprendió al ganar en la ronda anterior a uno de los favoritos y número 30 del mundo, el chileno Alejandro Tabilo.

Por su parte, Gastón, que ocupa el 109º en la clasificación de la ATP, se las verá en semifinales con su compatriota Luca van Assche (78º), que eliminó a uno de los favoritos, ruso y 14º del mundo Andrey Rublev, por 3-6, 6-3 y 6-4.

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El Abierto de Estoril, torneo ATP 250 de tierra batida que se disputa en esta localidad costera lusa situada en las afueras de Lisboa, empezó el pasado día 17 y terminará el próximo domingo 26. EFE