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Afectados por fuegos de Bédar y Los Gallardos (Almería) crean grupo para buscar soluciones

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Almería, 24 jul (EFE).- Vecinos damnificados por el incendio forestal de Bédar y Los Gallardos (Almería) han impulsado la creación de una plataforma cívica, denominada inicialmente 'Bedar Fire Working Group' (Grupo de Trabajo del Fuego en Bédar), con el objetivo de analizar la gestión de la catástrofe, proponer soluciones de futuro y evitar que el suceso vuelva a repetirse.

La iniciativa ciudadana surge tras las graves pérdidas humanas y materiales que ha dejado el fuego en la comarca.

Por el momento, el grupo motor está integrado por unas siete personas, entre las que figuran residentes con experiencia previa en reivindicaciones locales, como la movilización que logró paralizar un proyecto de instalación de cables de alta tensión en el municipio.

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Según ha detallado en una nota Celeste Picken, una de las integrantes y portavoces de la plataforma, el colectivo centrará sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones más que en la adjudicación de culpas, manteniendo un respeto absoluto por las investigaciones que ya desarrollan los juzgados sobre el origen del fuego.

"Queremos hacer algo, la sociedad clama por soluciones. Este ha sido el tercer fuego importante que sufre la zona, y cada uno ha ido a peor", ha lamentado.

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En este sentido, el grupo de trabajo se ha fijado como meta técnica analizar al detalle aspectos como el funcionamiento del sistema de alertas, la dotación de medios de extinción y la eficacia de los planes preventivos.

Para lograr una visión integral de la situación, la plataforma pretende aunar las perspectivas de agricultores, ecologistas y de la propia sociedad civil, y tiene previsto iniciar una ronda de contactos institucionales con las administraciones pertinentes y los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía.

Tras visitar la calificada como "zona cero" del siniestro, desde el colectivo reconocen el impacto visual de la devastación y la profunda tristeza por las trece vidas perdidas y las viviendas arrasadas. "Más que nada, por nuestros vecinos y sus familias, vamos a luchar pacíficamente para que esto no ocurra más", ha afirmado Picken.

Como próximo paso, la organización proyecta la convocatoria de una reunión general dirigida a todos los residentes, dueños de casas y empresarios afectados.

No obstante, la plataforma advierte de que la implantación de la asociación se realizará de forma gradual y cuidadosa, respetando los tiempos y sensibilidades de una población que todavía se encuentra en estado de conmoción tras la tragedia. EFE

mma/pst/crf

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