Yolanda Díaz, candidata de España para dirigir la Organización Internacional del Trabajo

Madrid, 23 jul (EFE).- El Gobierno ha acordado presentar la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para optar a la Dirección General de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Su designación supondría que "por primera vez una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", según ha destacado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en redes sociales.

PUBLICIDAD

El jefe del Ejecutivo ha resaltado además que Yolanda Díaz ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España.

Sánchez está convencido de que la experiencia, trayectoria y vocación de consenso la convierten en "una excelente candidata para liderar la OIT".

La OIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de promover el trabajo decente, los derechos laborales y la justicia social en todo el mundo, según ha destacado el Gobierno en un comunicado.

PUBLICIDAD

Yolanda Díaz es el segundo ministro del actual gobierno que aspira a un cargo de la ONU, después de que el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, haya sido propuesto por España para dirigir la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a partir de 2027.

Fundada en 1919 y primera agencia especializada de las Naciones Unidas, la OIT reúne a gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos de sus 187 Estados miembros.

PUBLICIDAD

Su estructura tripartita la convierte en una institución única dentro del sistema internacional y en el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social.

El Gobierno destaca que Díaz ha impulsado algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, todas ellas en el seno del diálogo social con 30 acuerdos.

PUBLICIDAD

Entre ellas la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios que, según resalta el Ejecutivo, ha contribuido a reducir la temporalidad a mínimos históricos a la vez que ha conseguido el récord de empleo de la historia de España, así como la ley de plataformas o la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la democracia.

Con esta candidatura -añade- el Gobierno aspira a reforzar una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo en un contexto de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales, reforzando el papel de la OIT como referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social.

PUBLICIDAD

España es el país del mundo que más convenios ha firmado con la OIT (141), muestra de su compromiso con la institución, según el Gobierno.

La votación para elegir al nuevo director general de la OIT en sustitución del actual, Gilbert F. Houngbo, tendrá lugar el próximo 16 de noviembre y su mandato comenzará el 1 de octubre de 2027 con una duración de cinco años. EFE

PUBLICIDAD