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Último pleno del curso político en el Congreso, que volverá a rechazar la senda de déficit

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Madrid, 23 jul (EFE).- El Congreso celebra este jueves el último pleno del curso político, de carácter extraordinario, y volverá a debatir la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029, que ya fue rechazada la semana pasada con los votos del PP, Vox y Junts y que previsiblemente será desestimada de nuevo con la misma mayoría.

El segundo rechazo del Congreso no tiene implicaciones prácticas, puesto que el Gobierno podrá presentar los Presupuestos de 2027 a la vuelta del verano tomando como referencia el objetivo de déficit público del 1,8 % del PIB que ya está acordado en el plan fiscal a medio plazo de España.

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La senda será el último punto del orden del día de un pleno cargado, que comenzará con la convalidación de dos decretos ley: el que incluye la prórroga de algunas de las medidas adoptadas en respuesta a la guerra en Irán y el que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas.

También llegará al hemiciclo el proyecto de ley que aprobó hace meses el Gobierno y que permitirá condonar alrededor de 83.000 millones de euros de deuda a las comunidades del régimen común que lo soliciten, al que tanto el PP como Vox han presentado enmiendas a la totalidad.

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Para su aprobación definitiva llegan al Congreso desde el Senado la ley de transferencia de la autopista AP-9 a Galicia; la que regula las condiciones para transferir las aportaciones hechas a una mutualidad al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) de la Seguridad Social para el futuro acceso a una pensión pública; y la que armoniza los cribados neonatales en todas las comunidades.

Juntos a estas leyes, los diputados debatirán una reforma del Reglamento del Congreso para flexibilizar los requisitos para formar grupo parlamentario. EFE

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