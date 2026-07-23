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Sumar exige explicaciones de Zapatero y admite que las sospechas de corrupción que salpican al PSOE dañan al Gobierno

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Sumar ha reiterado su exigencia de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ofrezca explicaciones a la ciudadanía sobre su comportamiento y ha admitido que las sospechas de corrupción que salpican al PSOE, sin que tome medidas contundentes, hace "daño al Gobierno y a las fuerzas que lee apoyan".

"Obviamente creo que al Gobierno y a las fuerzas que lo apoyan lo que le hace daño es que haya sospechas de corrupción y que el PSOE no tome medidas contundentes, no solamente para evitar la corrupción, sino para adelantarse y poner ellos en conocimiento de la justicia a cualquier otro posible problema", ha manifestado el portavoz parlamentario de IU y diputado del grupo plurinacional, Enrique Santiago, en los pasillos del Congreso.

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Santiago ha desgranado que "nadie ha encontrado ninguna objeción hasta ahora" respecto al rescate de la aerolínea Plus Ultra aprobado por el Gobierno, para aclarar que en cualquier caso no se trató de una subvención sino de un préstamo que se tiene que devolver.

Respecto a la declaración ante la Audiencia Nacional del empresario Julio Martínez, socio de Zapatero, y que sitúa al expresidente como mediador del rescate, Santiago ha opinado que éste parece asumir ese principio de oportunidad de decirle "lo que quiere oír al fiscal" para hacer desaparecer o rebajar "hasta límites insospechados la pena".

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De hecho, ha apostillado que es "inaudito" y "sorprendente" que en el 'caso mascarillas' eludiera la prisión el también empresario Víctor de Aldama.

LOS EXPRESIDENTES TIENEN QUE TENER UNA CONDUCTA "INTACHABLE"

Por su parte, Martínez Barbero ha subrayado que Sumar ha pedido desde el principio explicaciones al expresidente y que más allá de si es "inocente o culpable", algo que tiene que determinar un juez, se tienen que dar aclaraciones a la ciudadanía por las actuaciones de quien dirigió el país, al que se exige tener una conducta "moralmente intachable".

En este sentido y más allá de las estrategias de defensa que puedan tener los investigados en esta causa, ha añadido que los políticos tienen que tener conductas intachables, sin prejuzgar por ello que existan o no responsabilidades penales en el caso de Zapatero.

PODEMOS, HAY SOSPECHAS RAZONABLES CONTRA ZAPATERO

Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que no le transmite ninguna confianza lo que pueda decir Zapatero y ha lanzado que ya ha incurrido en declaraciones desde que se conoció que estaba imputado en el caso 'Plus Ultra'.

"Yo sé que hay muchísima gente millones de personas que confiaban en el presidente Zapatero que pensaban que estaba totalmente limpio de corrupción, pero hay sospechas más que razonables que todavía no han sido explicadas como esos cobros de la empresa de sus hijas, sus propios cobros, cuáles fueron los trabajos por los que se recibió todo ese dinero", ha zanjado Belarra.

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EuropaPress

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