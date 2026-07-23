Serrano, Maroan y Yuri vuelven a trabajar con el grupo en el Athletic

Bilbao, 23 jul (EFE).- Los jugadores del Athletic Club Nico Serrano, Maroan Sannadi y Yuri Berchiche, ausentes en las últimas sesiones, han vuelto a entrenar junto a sus compañeros en el regreso al trabajo este jueves en Lezama tras el amistoso de Las Llanas frente al Sestao River.

Serrano se ejercitó al margen en los últimos diez días a causa de una lesión muscular leve en el recto anterior izquierdo y no participó en ninguno de los tres partidos de preparación.

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En el primero de esos test, el de la pasada semana frente al Derio, Maroan sufrió un golpe en la rodilla izquierda que le ha mantenido fuera del grupo, mientras que en el caso de Yuri no se informó de que haya sufrido problemas físicos, por lo que es probable que el lateral haya regulado las cargas de trabajo en las últimas sesiones.

Con vistas a la cita del sábado en Zamudio frente al Eibar, cuarto partido de preparación del Athletic, parecen bajas seguras Dani Vivian y Andoni Gorosabel. Al central se le diagnosticó hace una semana una lesión insercional en el aductor largo de la pierna derecha y en el caso del lateral se recupera de un problema muscular de carácter moderado detectado en los reconocimientos médicos de pretemporada.

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Además, es muy probable que Edin Terzic siga sin contar con Julen Agirrezabala y Mikel Vesga, los dos únicos futbolistas sin problemas físicos que aún no han tenido minutos en la pretemporada y que podrían estar ultimando su salida del club.

"Lo que estamos haciendo es hablar con los jugadores y lo más importante es tener claridad. Hemos visto a jóvenes teniendo minutos y si quieres darles oportunidades necesitas espacio para que lo hagan. Cada jugador conoce su situación en el club. Y lo más importante no es que lo sepa el público, sino los jugadores", explicó el técnico alemán sobre este asunto tras el partido de Las Llanas.

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La plantilla rojiblanca completará mañana viernes el último entrenamiento antes de cerrar la semana el sábado (19.00 horas) con el amistoso frente al Eibar, el rival de categoría más alta al que se ha enfrentado hasta ahora el Athletic.

Los dos primeros fueron de Tercera RFEF, el Derio (0-3) y el Leioa (0-11), y el tercero, el Sestao River (0-2), de Segunda RFEF. En esos tres partidos Robert Navarro y Gorka Guruzeta han marcado cuatro goles cada uno; Oihan Sancet, Álvaro Djaló y Asier Hierro han anotado dos; y Alex Berenguer uno, además de otro en propia puerta de un jugador del Leioa. EFE

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