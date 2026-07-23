Sánchez: El acuerdo Ford-Geely refleja la capacidad española de atraer grandes inversiones

Almussafes (Valencia), 23 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que la "inspiradora alianza" entre Ford y Geely para fabricar cinco modelos en la planta de Almussafes (Valencia) con la creación de una empresa conjunta "demuestra la capacidad de España para atraer grandes inversiones".

Para Sánchez, el acuerdo ha sido posible por "la capacidad, conocimiento, talento y el mejor capital humano" de la Comunitat Valenciana, según ha dicho en una rueda de prensa posterior a la visita que ha realizado a la planta, junto con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y varios ministros del Gobierno.

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El jefe del Ejecutivo ha valorado que la planta de Almussafes "representa el mejor ejemplo de una política económica que coloca la colaboración público-privada y la descarbonización industrial en el centro", así como que este acuerdo supone "hablar de recuperación, confianza crecimiento y prosperidad" para la Comunitat Valenciana, especialmente después de la dana, y "representa futuro".

Asimismo, Sánchez ha recordado que en 2024 el Gobierno aprobó el primer Mecanismo RED de ámbito territorial, que va a prorrogarse hasta finales de 2026, con el que Ford y sus principales suministradores "han podido proteger el empleo, facilitar la formación a 4.000 trabajadores y acompañar la adaptación a los nuevos procesos productivos", con un coste cercano a los 45 millones de euros. EFE

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