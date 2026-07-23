Rufián dice que Zapatero ha dado "cero explicaciones" y le recalca que un regalo de cortesía es "una cesta de Navidad"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "tiene pocas o cero explicaciones que dar sobre según qué cosas", en referencia a los delitos por los que le investiga la Audiencia Nacional en torno al rescate de Plus Ultra y ha aprovechado para recalcarle que "un regalo de cortesía es una cesta de Navidad" y no unas joyas valoradas en más de un millón de euros.

En una entrevista concedida a Mañaneros 360 de RTVE, Zapatero ha negado haber influido para rescatar Plus Ultra, ha atribuido las joyas a un "regalo de cortesía personal", negando que tuviera intención de defraudar, y ha rechazado haber usado a sus hijas como testaferros.

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En los pasillos del Congreso, Rufián ha admitido que Zapatero "le ha ayudado mucho" y que tiene "muy relación" con él y por eso ha lamentado su falta de explicaciones.

Y sobre si ve arriesgada la estrategia del PSOE, que sigue empeñado en defender su presunción de inocencia, el portavoz de ERC ha apuntado que no cree que los socialistas tengan "otra alternativa".

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