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Piden 13 años de cárcel a un hombre acusado de violar a su hija desde que tenía 12 años

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Santander, 23 jul (EFE).- La Audiencia de Cantabria ha juzgado este jueves a un hombre acusado de violar a su hija desde que tenía 12 años hasta la mayoría de edad, cuando ella dejó de vivir con él y le denunció, para el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel.

El Ministerio Fiscal ha rebajado dos años la pena de prisión que pedía inicialmente después de que el hombre haya consignado los 30.000 euros que la Fiscalía solicitaba como indemnización para la joven, que ha declarado a puerta cerrada y se ha ratificado en su relato.

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El padre ha negado los hechos y ha achacado la denuncia de su hija a que está influenciada por su hermana mayor, con la que el acusado ha asegurado haber tenido problemas por cuestiones económicas.

Al hombre se le acusa de un delito continuado de agresión sexual con penetración a su hija, a la que, según el escrito de la Fiscalía, empezó a agredir en el país de origen de ambos, lo que continuó cuando ella vino a España a vivir con él.

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La hermana de la víctima ha explicado que su hermana le confesó lo que estaba pasando y le dijo que tenía miedo de estar con su padre, por lo que buscaron que se alejara de él y se fueron a vivir a la vivienda que les prestó una mujer que conocían.

Después, ha relatado, su hermana se decidió denunciar a su padre cuando estuvo preparada, tras recibir apoyo psicológico de una fundación sin ánimo de lucro, a la que todavía sigue acudiendo.

La psicóloga que la atiende ha rechazado que el relato de la joven esté dirigido, sino que, ha dicho, fue espontáneo, y ha señalado que la víctima padece sintomatología compatible con un estrés postraumático.

Presenta, según ha detallado, un cuadro con elevada ansiedad, estado depresivo, pesadillas y miedo a la figura paterna.

Los forenses se han ratificado en el contenido de sus conclusiones, que son compatibles con el informe de la psicóloga y con el relato de la denuncia presentada por la joven, que, han ahondado, presenta imágenes de recuerdo intrusivo y un comportamiento fóbico hacia su padre.

El fiscal, que ha pedido la entrega inmediata de la indemnización a la joven, ha defendido que los hechos han quedado acreditados con el "testimonio claro y persistente" de la víctima, en el que, ha añadido, "no se aprecia un ánimo espurio, sino solo el deseo de alejarse de su padre".

Para apoyar este argumento ha recordado que la joven tuvo que recibir atención sanitaria por una infección en la zona genital "coincidiendo con una de las agresiones" denunciadas.

Su defensa ha solicitado la absolución al entender que existen "muchas dudas" sobre la denuncia de la hija, aunque ha añadido que en caso de que el tribunal encuentre al acusado culpable la pena no supere los cuatro años y medio de cárcel, de acuerdo a una sentencia similar emitida por la misma sección tercera de la Audiencia de Cantabria para unos hechos similares, ha argumentado el abogado. EFE

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