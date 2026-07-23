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Pérez Llorca valora el acuerdo Ford-Geely: Garantiza el futuro, los empleos y certidumbre

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Almussafes (Valencia), 23 jul (EFE).- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado este jueves que el acuerdo entre Ford y Geely para fabricar cinco modelos de vehículos en la factoría de Almussafes (Valencia) garantiza el futuro, los empleos directos e indirectos y la certidumbre.

Pérez Llorca ha hecho estas declaraciones después de visitar parte de la planta junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

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El jefe del Ejecutivo valenciano ha asegurado que el acuerdo anunciado por ambas empresas "está al nivel" del acuerdo de 1976 para instalar la factoría en Almussafes y "pone fin a la incertidumbre" y a una "etapa un poco convulsa".

Pérez Llorca ha valorado que "con entendimiento se puede llegar a grandes acuerdos" y cuando se llega a acuerdos "se garantiza el futuro y la certidumbre", y ha defendido que la elección de la Comunitat Valenciana "no es casualidad" porque es una tierra que genera "empleo y riqueza". EFE

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