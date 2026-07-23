Palmeiras vence a Coritiba en el reinicio del Campeonato Brasileño y se aísla puntero

São Paulo, 22 jul (EFE).- Palmeiras superó por 1-3 a Coritiba en el reinicio del Campeonato Brasileño tras el parón obligado por el Mundial, un resultado que le permite afianzarse en el primer lugar de la clasificación.

En la decimonovena fecha del Brasileirão, el conjunto paulista tomó el control del encuentro desde el inicio y ratificó su superioridad tanto en la posesión como en la generación de peligro.

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A los 8 minutos del primer tiempo, Murilo asistió a Ramón Sosa dentro del área, y fue Mauricio quien definió de zurda para engañar al portero Pedro Rangel y abrir el marcador.

Diez minutos después, una recuperación de Marlon Freitas derivó en una transición rápida conducida por Jhon Arias.

El colombiano cedió para Ramón Sosa, cuyo disparo fue bloqueado por un defensor rival, pero Mauricio capturó el rebote y picó el balón por encima del arquero local para firmar el 0-2.

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Durante la primera mitad, el ataque de Coritiba se mostró desorganizado y dependió de intervenciones aisladas de Josué y Breno Lopes.

En las ocasiones en que la delantera local consiguió profundizar, el arquero Carlos Miguel respondió para mantener la diferencia.

En el segundo tiempo, Palmeiras amplió la diferencia a los 66 minutos cuando Sosa aprovechó el espacio y sacó un remate cruzado sin opción para el portero.

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Coritiba reaccionó en el contraataque un minuto después con una acción individual de Paulo Roberto, quien recibió un pase del atacante Josúe, aguantó la marca del defensor y ejecutó un disparo desde fuera del área que ingresó sin inconvenientes al arco visitante.

Con este resultado, Palmeiras alcanzó los 44 puntos y consolidó su liderato en el campeonato.

En el segundo puesto se ubica Flamengo con 34 unidades, un partido pendiente y a la espera de lo que suceda en el encuentro ya iniciado ante Chapecoense, seguido por Fluminense en la tercera posición, con 32 puntos.EFE

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