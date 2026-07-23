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Lewandowski: "Estoy muy feliz por mis compañeros en el Barcelona"

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Miami (EE.UU.), 22 jul (EFE).- El delantero polaco Robert Lewandowski, que este miércoles debutó en la MLS con Chicago Fire, se declaró muy feliz por los ocho futbolistas del Barcelona que se han consagrado con España campeones del mundo.

"Muchos de mis compañeros en el Barcelona han ganado la Copa del Mundo y estoy muy feliz por ellos", aseguró Lewandowski en declaraciones a periodistas al ser preguntado por la final entre España y Argentina.

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"Son jugadores muy jóvenes, hace unas semanas estaba jugando con ellos y ahora puedo verlos campeones. Enhorabuena para ellos", añadió el delantero polaco.

Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Gavi, Eric García y Joan García son los ocho jugadores del Barcelona, compañeros de Lewandowski hasta hace apenas unas semanas, campeones del mundo desde el pasado domingo.

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Lewandowski, que no disputó el Mundial, debutó este miércoles con su nuevo club, Chicago Fire, en la derrota por 3-2 ante Inter Miami.

El polaco fue titular en el once de Gregg Berhalter, pero sustituido en el minuto 63.

"Después de casi dos días con mis compañeros, no esperaba que todo funcionara en el primer partido. Necesito un poco mas de tiempo", aseguró Lewandowski, que también explicó que el plan era jugar entre 45 y 60 minutos.

El polaco también lamentó la derrota y consideró que, si el Fire hubiera jugado "más hacia delante, con el balón", podría haber rascado un empate. "Estoy seguro que todo lo que no ha funcionado hoy puede funcionar el próximo partido", añadió.

Lewandowski tendrá este sábado una nueva oportunidad de estrenarse como goleador en la MLS, en la visita al New York City. EFE

(vídeo)

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