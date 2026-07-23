La UME se incorpora al incendio de Castropodame (León), que obligó a evacuar dos pueblos

Ponferrada (León), 23 jul (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha sumado pasada la una de la madrugada a las labores de extinción del incendio forestal de Villaverde de los Cestos, en el municipio leonés de Castropodame, declarado este miércoles en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) tras amenazar de forma directa a varios núcleos de población.

El Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) reforzó un operativo que durante la tarde y la noche trabajó para proteger las localidades de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero, donde fue necesario ordenar la evacuación preventiva de 115 personas.

PUBLICIDAD

Según informó la Subdelegación del Gobierno, la Guardia Civil desalojó a 75 vecinos de San Pedro Castañero y 40 de Turienzo, muchos de los cuales fueron trasladados a la antigua escuela de Matachana, acondicionada como alojamiento provisional con el apoyo de Cruz Roja.

A los medios de la Junta se sumó también la BRIF de Laza, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, en un dispositivo que continuó trabajando durante toda la noche.

PUBLICIDAD

La bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad permitieron que el incendio perdiera intensidad respecto a las horas de mayor peligro, cuando las llamas llegaron prácticamente a las puertas de las viviendas y podían verse desde numerosos puntos de la comarca berciana.

Esta evolución ha facilitado las tareas de los equipos de extinción, que centran ahora sus esfuerzos en consolidar el perímetro y evitar reproducciones.

Las causas del incendio siguen bajo investigación, aunque las primeras pesquisas apuntan a que el fuego podría haberse originado durante unos trabajos en una línea de alta tensión, una hipótesis que deberá ser confirmada por la investigación oficial.

PUBLICIDAD

En paralelo, el incendio declarado también este miércoles en La Baña ha quedado estabilizado y ya no supone riesgo para la población, según informaron los servicios de emergencia. EFE

mig/mr/crf