Espana agencias

Independiente del Valle, del uruguayo Papa, golea 3-0 y sigue intratable en Ecuador

Guardar
Google icon

Guayaquil (Ecuador), 22 jul (EFE).- Independiente del Valle, dirigido por el técnico uruguayo Joaquín Papa, sigue intratable en Ecuador, donde este miércoles goleó por 3-0 a Técnico Universitario en la vigésima primera fecha del torneo.

Independiente acumuló el decimoséptimo triunfo gracias a los goles de Junior Sornoza, del argentino Matías Perelló y del extremo ecuatoriano Daykol Romero, y desde la cima, con 52 puntos, saca una ventaja de 17 al segundo y al tercer rival, Universidad Católica y Aucas, que jugará este jueves en la cancha de Orense.

PUBLICIDAD

Papa presentó nuevamente una mezcla de titulares, suplentes y juveniles, pero el cuadro del Valle mantuvo su alto nivel competitivo que le aproxima a la posibilidad de añadir un nuevo título al que ganó el año pasado.

Macará venció por 2-0 a Deportivo Cuenca y alcanzó el quinto puesto con 32 unidades.

El atacante uruguayo Franco Posse anotó los dos goles del Macará y con 8 anotaciones alcanzó en el primer lugar a los ecuatorianos Juan Luis Anangonó, de Leones del Norte; Ronie Carrillo, del Mushuc Runa y Emerson Pata, del Independiente del Valle.

PUBLICIDAD

Liga de Quito extendió la mala racha al empatar a domicilio 1-1 con Manta, colista de la Liga Pro.

El cuadro quiteño se adelantó a través de Michael Estrada y el Manta empató por medio de José Angulo, por lo que Liga continuó en el sexto puesto, con 29 puntos.

La vigésima primera fecha concluirá este jueves con los partidos Leones del Norte-Guayaquil City; Orense-Aucas y Emelec-Mushuc Runa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Zaragoza este jueves: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Zaragoza este jueves: temperatura, lluvias y viento

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

La Cámara Baja aprobará el escudo anticrisis y la reforma para facilitar a los mutualistas alternativos una pasarela a la Seguridad Social

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

El canciller Merz quiere impulsar una reforma que busca reactivar el consumo interno, pero choca con sindicatos, iglesias y sus propios aliados políticos en los estados federados

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

La ‘enfermedad del vikingo’, la patología muy común en los hombres de Noruega que se heredó de los neandertales

Ciertas variantes genéticas podrían explicar la alta tasa de incidencia de esta enfermedad en el país escandinavo

La ‘enfermedad del vikingo’, la patología muy común en los hombres de Noruega que se heredó de los neandertales

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

El caso de la FIFA de Blatter y Platini dejó a los dos principales órganos del fútbol descabezados, e Infantino aprovechó el espacio

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

Accidente laboral en Renfe: muere un trabajador de una empresa contratista y otros dos resultan heridos en la base de mantenimiento de Villaverde (Madrid)

ECONOMÍA

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

El Banco de España establece que el banco que más beneficios tiene es también el que más ignora las reclamaciones favorables a clientes

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

Pablo Borraz, arquitecto: “El 30% de lo que gastas en tu casa no es para tu casa”

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

DEPORTES

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida