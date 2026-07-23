Graham Hansen: "Quiero retirarme en el Barcelona"

Barcelona, 23 jul (EFE).- La delantera noruega Caroline Graham Hansen aseguró este jueves, tras renovar su contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2028, que su deseo sería poner fin a su carrera profesional en el conjunto azulgrana si la decisión dependiera exclusivamente de ella.

"Por mi parte, sí (retirarme en el Barcelona). Si puedo seguir ayudando al equipo y el club quiere que continúe, está claro que este es un lugar en el que quiero estar muchos años más. Estoy muy contenta y muy feliz aquí, pero ya veremos qué ocurre en el futuro, porque en el fútbol hay que vivir el presente", afirmó.

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Desde las oficinas del club catalán, minutos después de estampar su firma en el contrato, Graham Hansen explicó que su decisión de continuar en el equipo azulgrana responde a la felicidad que ha encontrado desde su llegada en 2019 y al deseo de seguir formando parte de un proyecto que considera "único".

"Simplemente creo que es el mejor club del mundo. Es el sitio en el que más feliz he sido jugando al fútbol y para mí ha sido muy fácil continuar aquí", señaló.

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Y es que la atacante noruega aseguró disfrutar mucho "del día a día" con sus compañeras y "aprender cosas nuevas" del cuerpo técnico, lo que le sirve de "motivación" para "seguir trabajando e intentar ganar más títulos".

La renovación de Graham Hansen se produce en un momento de transición para el Barcelona, marcado por las salidas de referentes como la capitana Alexia Putellas, las defensas Ona Batlle y Mapi León y la delantera Salma Paralluelo, y con una plantilla que afrontará la próxima temporada con una mayor presencia de jugadoras jóvenes.

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La extremo nórdica, una de las futbolistas con más experiencia del vestuario, asumió el papel que puede desempeñar en esta nueva etapa, aunque recordó que la exigencia en el Barcelona siempre es máxima.

"Jugando aquí siempre hay una responsabilidad muy grande porque la gente piensa que siempre vamos a ganar", explicó la delantera azulgrana, quien admitió que el equipo será "más joven que nunca" desde su llegada al club, pero se mostró convencida de que la combinación entre juventud y experiencia permitirá mantener la competitividad.

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"Voy a asumir la responsabilidad que tenemos para seguir ganando, mejorar como equipo y como grupo. Estoy aquí para ganar y para hacer todo lo posible para que ganemos", subrayó.

Sobre la posibilidad de haber recibido propuestas de otros clubes, la futbolista noruega afirmó que su intención de continuar en Barcelona estuvo clara durante todo el proceso.

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"Por mi parte tenía muy claro que quería quedarme aquí. No era una cuestión de llegar a un acuerdo, porque hemos estado de acuerdo durante mucho tiempo, sino de otros aspectos", indicó.

Con su renovación hasta 2028, Graham Hansen afrontará nuevos retos con el objetivo de mantener al Barcelona en la élite del fútbol femenino europeo.

"Como siempre, el objetivo es intentar hacer una temporada mejor que la anterior. No siempre ocurre, pero empezar cada año desde cero te da esa oportunidad", concluyó. EFE

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