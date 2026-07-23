Futbolistas levantan el paro y vuelve la actividad en Uruguay

Montevideo, 22 jul (EFE).- La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales levantó este miércoles el paro que mantenía desde el fin de semana como medida de presión para obtener "garantías de seguridad y protección" a los jugadores, y anunció que la actividad retornará en los próximos días.

"En el día de hoy acordamos con la Asociación Uruguaya de Fútbol el cumplimiento obligatorio de una serie de medidas concretas sujetas a plazos determinados, destinadas a fortalecer las garantías de seguridad y la protección de los futbolistas", informó el sindicato en un comunicado.

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"En virtud de dichos compromisos, resolvemos levantar la medida gremial adoptada, dejando expresa constancia de que realizaremos un seguimiento continuo del cumplimiento efectivo de cada una de las obligaciones asumidas, agregó.

La Mutual de jugadores había decidido cesar las actividades luego de un hecho violento ocurrido el fin de semana durante un partido de la Segunda División entre Rentistas y Cerrito acabó con disturbios fuera del estadio una vez finalizado el partido.

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Rentistas informó tras lo sucedido su decisión de denunciar penal y administrativamente el operativo policial "por las agresiones físicas perpetradas por efectivos policiales" en contra del jugador Jean Martínez.

Añadió que el futbolista "resultó lesionado como consecuencia de dicho accionar de desmedida violencia".

Este martes, el ministro del Interior del país sudamericano, Carlos Negro, se reunió con representantes de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

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Allí, según apuntaron desde la mencionada cartera, Negro reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto para erradicar la violencia en los espectáculos deportivos. EFE