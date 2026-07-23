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Flamengo golea a Chapecoense y se afianza en segundo lugar del Brasileirão, con 37 puntos

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São Paulo, 22 jul (EFE).- Flamengo venció este miércoles por 0-4 a Chapecoense y se afianzó segundo, con 37 puntos, en la decimonovena fecha del Campeonato Brasileño, tras el parón mundialista.

Los primeros minutos del partido estuvieron marcados tanto por la efectividad ofensiva del Flamengo como por un contratiempo físico: el ecuatoriano Gonzalo Plata abandonó el campo de juego con una molestia en la rodilla derecha.

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A los 26 minutos, Pedro abrió el marcador al recibir una asistencia de Bruno Henrique, eludir a los defensores dentro del área y definir ante la salida del portero Matheus Aurélio.

La ventaja se amplió al minuto 37 con un gol en contra de Rafael Thyere, quien cabeceó hacia su propio arco tras un centro de Emerson Royal.

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A los dos minutos de la segunda mitad, un pase de Pedro dejó a Lorran en posición de ataque; tras una falta de entendimiento en la cobertura entre Bruno Pacheco y Matheus Aurélio, el atacante de 20 años aprovechó el rebote para anotar el tercero.

Finalmente, a cuatro minutos del final, Pedro anotó su segundo tanto de la jornada y el cuarto del encuentro al desviar de cabeza un remate desde fuera del área realizado por Samuel Lino, descolocando al arquero Matheus Aurélio y sellando el 0-4 definitivo.

Flamengo capitalizó sus oportunidades ofensivas y aseguró los tres puntos en condición de visitante.

A lo largo del encuentro, Chapecoense intentó generar peligro principalmente a través de Marcinho, quien aprovechó desatenciones de Ayrton Lucas en el sector defensivo; sin embargo, limitaciones colectivas y fallas en la defensa condicionaron el desarrollo del partido a favor del conjunto visitante.

En otros partidos de la noche, Palmeiras venció por 1-3 a Coritiba y se consolidó en el primer puesto del Brasileirão, con 44 puntos.

El Club Athletico Paranaense venció por 1-2 al São Paulo y se acomodó en tercer lugar, con 33 puntos, por detrás de Flamengo y desterrando al Fluminense, que yace cuarto con 32 hasta la próxima fecha.

Fluminense empató 1-1 el pasado viernes contra Red Bull Bragantino.

Con goles de Kaio Jorge y Matheus Pereira, Cruzeiro venció por 1-2 al Internacional de Porto Alegre, que desde el minuto 59 estuvo con un jugador menos tras la expulsión de Victor Gabriel y solo pudo descontar un gol sobre el final, a los 83 minutos, con un tanto de Johan Carbonero.

Con este resultado, Cruzeiro quedó séptimo e Internacional, siete posiciones atrás.

La decimonovena fecha del Brasileirão la cerrarán este jueves Corinthians y Remo, en el Neo Química Arena. EFE

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