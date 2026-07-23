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Extremadura denuncia "hechos violentos" y "disturbios" en centro de menores no acompañados

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Mérida, 23 jul (EFE).- La Junta de Extremadura ha denunciado este jueves ante la Policía Nacional y puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores unos "hechos graves de violencia, disturbios e intimidación al personal" en el Centro de Acogida de Menores no Acompañados de Caminomorisco (Cáceres) por parte de los internos.

En declaraciones a los medios tras registrar la denuncia en la Comisaría de Mérida, el director general de Servicios Sociales y Familia, Eliseo Fernández, ha explicado que se ha adoptado esta decisión tan pronto como se han tenido conocimiento de los hechos y de la gravedad de los mismos.

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Según ha precisado, ha habido varios incidentes durante estos días, el primero de ellos el día 17, con una pelea entre varios menores, seguido de otro al día siguiente, que ha calificado de "pequeño motín" por parte de varios de los internos, con agresiones entre ellos, en el que el guardia de seguridad "se vio completamente superado y se tuvo que llamar a la Guardia Civil para que acudiera al centro".

El día 20, uno de los internos amenazó a la directora del centro, por lo que "ante estos graves hechos, yo no podía hacer otra cosa que denunciarlos".

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Para el director general, estos hechos son una muestra de las circunstancias que sufren los centros de menores, especialmente aquellos con menores extranjeros no acompañados, y la "saturación" que se lleva denunciando desde que Vox entró en el Gobierno de Extremadura

Ante este tipo de hechos, advierte de que no van a quedarse "callados" ni "impasibles" y que los responsables sufran las consecuencias y tengan que ser obligados a cumplir con las normas y la ley.

Además, ha anunciado que el Gobierno extremeño estudia medidas para reforzar la seguridad, ya que con el actual contrato de seguridad se puede disponer, con horas extras, de un guardia de seguridad más en las horas más susceptibles de conflicto.

Eliseo Fernández atribuye estos hechos a "las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez" y a la saturación de los servicios, porque el sistema de centros de menores de Extremadura "está prácticamente al límite" y "no quedan prácticamente plazas para cualquier emergencia, para casos de niños nacionales, que son los principales perjudicados de esta saturación de los servicios".

En estos momentos en este centro, con capacidad para 35 menores, hay 28 menores, con lo que "está prácticamente saturado".

Ha explicado que como consecuencia algunos internos resultaron heridos, aunque no ha afectado al personal.,

Actualmente en Extremadura hay 107 menores migrantes no acompañados en diferentes centros y pisos tutelados.

Las denuncias presentada han sido por delito de amenazas, coacciones y agresiones.

El director general ha reconocido que obviamente en este tipo de centros "tienen roces de convivencia y pequeños conflictos", pero lo ocurrido en los últimos días "excede mucho de un pequeño roce o de un pequeño conflicto", ya ha habido heridos, una grave falta de orden en este centro y miedo por parte de los trabajadores del centro. EFE

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