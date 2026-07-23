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El PSOE proclama al actual delegado del Gobierno como candidato a la Presidencia de Ceuta

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Ceuta, 23 jul (EFE).- El PSOE de Ceuta ha proclamado al actual delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, como candidato a la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

La proclamación ha sido certificada por la Comisión de Ética y Garantías del partido, de conformidad con las Bases de la Convocatoria de Primarias, al haber sido la única candidatura presentada ante dicho órgano, según ha informado el partido en un comunicado.

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Según recoge la certificación, la ratificación definitiva de las candidaturas a la Presidencia de las Ciudades Autónomas corresponde, de acuerdo con el apartado noveno de las Bases, al Comité Federal del PSOE, trámite al que queda ahora sujeta la candidatura de Pérez Triano.

Miguel Ángel Pérez Triano, actual secretario general del PSOE de Ceuta, encabezará así el proyecto socialista con el que el partido aspira a poner fin a más de dos décadas y media de Gobierno del Partido Popular en la Ciudad Autónoma.

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Miguel Ángel Pérez tomó posesión como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta a finales de febrero de este año, sustituyendo en el cargo a Cristina Pérez.

En la toma de posesión estuvo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. EFE

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