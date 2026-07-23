El PSOE mantiene su apoyo a Zapatero y exige que se respete su presunción de inocencia

Madrid, 23 jul (EFE).- El PSOE ha asegurado este jueves que mantiene su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su entrevista en TVE y ha exigido que se respete el procedimiento judicial y su presunción de inocencia.

En un comunicado distribuido a los medios unos minutos después de la entrevista, el PSOE ha subrayado Zapatero ha ofrecido "explicaciones públicas" y ha reafirmado "su inocencia" y que ellos mantienen su apoyo al expresidente.

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Los socialistas han apuntado que el partido "mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día": "Respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia".

El PSOE ha respaldado la decisión del expresidente de hablar públicamente para completar "su explicación detallada ante el juez instructor" del caso en el que está imputado. EFE

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