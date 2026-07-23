El PSOE mantiene su apoyo a Zapatero y da por hecho que completará sus explicaciones ante el juez

El PSOE mantiene su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero tras su entrevista en un programa de TVE en relación con las investigaciones judiciales que le afectan sobre el rescate de Plus Ultra y el origen de sus joyas, y ha dado por hecho que el expresidente del Gobierno completará sus explicaciones ante los tribunales.

En concreto, Zapatero ha negado haber influido para rescatar Plus Ultra, ha atribuido las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho a un "regalo de cortesía personal", negando que tuviera intención de defraudar, y ha rechazado haber usado a sus hijas como testaferros.

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En un escrito remitido a los medios de comunicación al término de su entrevista, el PSOE ha mostrado su respeto "absoluto" al procedimiento judicial y ha insistido en su defensa de la presunción de inocencia, "la misma posición que ha defendido desde el primer día".

"Mantenemos nuestro apoyo al presidente José Luis Rodríguez Zapatero", han insistido los socialistas, quienes han puesto en valor que el expresidente haya querido dirigirse a la ciudadanía para ofrecer explicaciones públicas y "reafirmar su inocencia", añadiendo que Zapatero completará su explicación detallada ante el juez instructor, "en su derecho de defensa y por respeto al procedimiento".

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PREOCUPACIÓN POR LAS FILTRACIONES

Al igual que ha hecho el propio Zapatero, el PSOE ha subrayado que le resulta "preocupante" la filtración de varios años completos de sus agendas personales, con información que incluye datos privados y ajenos al objeto de la investigación.

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Filtraciones que, a su juicio, "vulneran derechos fundamentales, alimentan juicios paralelos y nada tienen que ver con una investigación desarrollada con las garantías propias de un Estado de Derecho".

"Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas", el PSOE ha asegurado que seguirá defendiendo el Estado de Derecho porque las investigaciones deben desarrollarse "con todas las garantías" y porque corresponde exclusivamente a los tribunales, "y no a las campañas políticas o mediáticas", determinar los hechos.

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En los pasillos del Congreso se le ha preguntado por la entrevista de Zapatero al portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, quien ha defendido que quien tiene que demostrar las acusaciones que pesan sobre el expresidente es "quien acusa, no quien defiende su inocencia". De lo contrario, ha apuntado, "sería el mundo al revés".

DEBEN DEMOSTRAR SU CULPABILIDAD

Por tanto, ha resumido, si Zapatero ha asegurado que no ha participado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, habrá que esperar a que "haya pruebas" y que un juez, al que el expresidente ya ha dicho que dará "toda" la información, determine.

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En la misma línea se ha manifestado la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, quien ha insistido en el partido tiene "plena confianza" en Zapatero, al que ha visto "valiente", "convencido" y "demostrando su inocencia" en sus respuestas a todas las preguntas que se le han planteado, incluidos temas familiares.

"Por lo tanto, seguimos manteniendo la confianza en el presidente Zapatero, confiamos en la justicia y respetamos los tiempos del proceso judicial", ha reiterado la portavoz socialista, quien se ha quejado de que ahora, "más que demostrar la culpabilidad", pareciera que tenga que demostrar su inocencia. "Confiemos en la palabra de Zapatero, que ya desde el primer minuto lo dijo, y el PSOE sí lo cree", ha zanjado.

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