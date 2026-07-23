El Obradoiro refuerza su juego interior con el pívot Alonso Faure

Santiago de Compostela, 23 jul (EFE).- El Monbus Obradoiro refuerza su juego interior con el fichaje del pívot Alonso Faure, quien procede del Alimerka Oviedo Baloncesto, con el que disputó esta última temporada la Final a Cuatro de ascenso a la ACB.

Formado en las categorías inferiores del Valencia Basket, el jugador alicantino continuó su desarrollo en Estados Unidos, donde disputó cuatro temporadas con Loyola Maryland y una última campaña universitaria en Pepperdine University.

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Durante el curso 2025-2026, el nuevo jugador obradoirista, de 24 años y 208 centímetros, brilló con la camiseta del Oviedo, con el que disputó 31 encuentros de fase regular de Primera FEB, 15 de ellos como titular, y promedió 7,7 puntos y 5,5 rebotes.

“Con su incorporación, el Monbus Obradoiro suma un jugador joven, con presencia física y capacidad para aportar en la pintura”, destaca el Obradoiro en su comunicado de prensa.

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Alonso Faure es la tercera incorporación del conjunto dirigido por Diego Epifanio tras el brasileño Leo Meindl (San Pablo Burgos) y Caleb Agada (Lleida). EFE

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