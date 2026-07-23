El Gobierno ve "razonable" que el ingreso mínimo vital conviva con otras prestaciones

Madrid, 23 jul (EFE).- El Ministerio de Inclusión considera "razonable" que el ingreso mínimo vital (IMV), por su diseño como prestación de último recurso, conviva con otras prestaciones similares como las pensiones no contributivas (PNC) o rentas mínimas autonómicas.

Inclusión ha comentado la V Opinión presentada este jueves por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el IMV, en la que propone revisar la simultaneidad de esta ayuda con el cobro de otras prestaciones para que no produzcan solapamientos.

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En concreto, la AIReF detalla que la mitad de los hogares perceptores del IMV percibe al menos otra prestación y pone el foco en la más popular, el subsidio por desempleo, principalmente entre los mayores de 52 años, cuando el cobro de ésta se hace indefinida hasta el momento de la jubilación.

Inclusión asegura que ha dado "importantes pasos" en cuanto a la transición entre coberturas a través de la pasarela del subsidio por desempleo al IMV y que los resultados obtenidos "ponen de manifiesto la eficacia de la colaboración con el SEPE".

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Asimismo, añade que "una posible reforma del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, es algo que compete a más administraciones, como el Ministerio de Trabajo". EFE