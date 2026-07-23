El Gobierno reúne a las comunidades para hacer balance de la regularización de inmigrantes

Madrid, 23 jul (EFE).- El Gobierno reúne este miércoles a las comunidades autónomas para tratar, entre otros asuntos, el balance del proceso de regularización extraordinaria para los inmigrantes que viven en España sin papeles, puesto en marcha por el Ejecutivo.

Se trata de la XIV Conferencia Sectorial de la Inmigración, la quinta que se celebra en esta legislatura, y tendrá lugar a partir de las 11:30 horas bajo la presidencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la sede de este ministerio en Madrid.

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En ella participarán los consejeros del ramo de las diferentes comunidades y ciudades autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La cita servirá para abordar el balance del proceso de regularización extraordinaria, cuyo plazo para presentar las solicitudes acabó el pasado 30 de junio con 1.174.978 peticiones, un tema sobre el que varias comunidades han pedido más coordinación e información por parte del Ejecutivo.

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Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, 608.000 peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que implica que estos solicitantes tienen una primera autorización temporal para residir y trabajar en España, y ya han sido resueltas de forma favorable unas 12.000.

Durante la reunión también se tratará la implementación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un asunto sobre el que autonomías como Canarias demandaron más información antes de la entrada en vigor del paquete normativo, el pasado 12 de junio, por sus implicaciones en procesos como el triaje que se debe realizar a las personas que llegan de forma irregular al país.

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En el encuentro también se debatirá el despliegue del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, anunciado el pasado 30 de junio por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una dotación para el primer año de más de 500 millones de euros, de los cuales más de 200 irán destinados a reforzar los servicios públicos.

Entre los puntos del día también figuran otros temas, como la evolución de la situación migratoria, el funcionamiento del sistema estatal de acogida y el desarrollo de las vías legales y ordenadas de migración. EFE

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