El Congreso conmemorará el 10 de septiembre los 50 años de la Ley para la Reforma Política

Madrid, 23 jul (EFE).- El Congreso acogerá el 10 de septiembre un acto conmemorativo del 50 aniversario de la Ley para la Reforma Política de 1976, que abrió en España el paso de un sistema autoritario a uno democrático sin ruptura de la legalidad vigente.

Esta ley consagró la soberanía popular, sustituyó las instituciones de la llamada democracia orgánica y desarrolló un Parlamento bicameral elegido por sufragio universal, libre y secreto.

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Además permitió poner en marcha el proceso legal y político que llevó a la convocatoria de las elecciones de 1977 y, más adelante, a la elaboración de la Constitución de 1978.

La Ley para la Reforma Política fue aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de diciembre de 1976 y por las Cortes el 18 de noviembre de ese mismo año.

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Un mes después, el 15 de diciembre, fue ratificada en referéndum con una participación del 77,47 por ciento del censo electoral y un 94,2 por ciento de votos afirmativos. La abstención alcanzó el 22,6 por ciento.

Al cumplirse los 50 años de su aprobación por el primer Gobierno de Adolfo Suárez, el Congreso los conmemorará con un acto al que acudirán figuras destacadas de la Transición como Rafael Arias Salgado, Soledad Becerril, Merche Comabella, Nicolás Satorius y Ana Ruíz. EFE

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