Espana agencias

Doblete de Luis Suárez en un Inter sin Messi y debuts de Lewandowski y Griezmann en la MLS

Guardar
Google icon

Washington, 22 jul (EFE).- El delantero uruguayo Luis Suárez firmó un doblete este miércoles en la remontada por 3-2 del Inter Miami frente a Chicago Fire en una jornada que vio el debut en la MLS del polaco Robert Lewandowski y del francés Antoine Griezmann.

El Inter Miami jugaba sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, ambos descansando tras disputar el Mundial con Argentina, en el que terminaron subcampeones.

En su ausencia, fue Suárez quién asumió el liderazgo del equipo con un doblete -el segundo de penalti- con el que el Inter dio la vuelta al marcador tras encajar un descabellado gol en propia portería.

PUBLICIDAD

En las filas del Chicago Fire debutaba Lewandowski, que fue titular y sustituido en el segundo tiempo.

Después de casi dos días con mis compañeros, no esperaba que todo funcionara en el primer partido. Necesito un poco mas de tiempo", aseguró en declaraciones en la zona mixta Lewandowski, que también explicó que el plan era jugar entre 45 y 60 minutos.

PUBLICIDAD

El polaco también lamentó la derrota y consideró que, si el Fire hubiera jugado "más hacia delante, con el balón", podría haber rascado un empate. "Estoy seguro que todo lo que no ha funcionado hoy puede funcionar el próximo partido", añadió.

La victoria afianza la segunda plaza de la Conferencia Este para el Inter Miami, pero no le sirve para recortar distancias con el líder, el Nashville, que ganó por 1-0 al Montreal con un gol de penalti del inglés Sam Surridge.

El Nashville suma 39 puntos, por 34 del Inter Miami.

Además de Lewandowski, este miércoles también debutó el otro gran fichaje de la MLS este verano, el francés Antoine Griezmann con el Orlando City. Griezmann estaba en el once inicial del técnico argentino Martín Perelman para enfrentar al San José Earthquakes.

Más allá de estos partidos, este miércoles destacó el 4-3 encajado por el Vancouver, líder del Oeste, en su visita a Cincinnati. El brasileño Evander fue uno de los goleadores locales.

El New York City ganó por 1-2 al Columbus Crew con los argentinos Nicolás Fernández y Agustín Ojeda como goleadores, mientras que el Sporting Kansas City derrotó 2-1 al Minnesota United con el gol decisivo del español Manu García.

Charlotte y Atlanta empataron 2-2, con goles del colombiano Kerwin Vargas para los locales y del argentino Elías Báez y del paraguayo Miguel Almirón para los hombres de Gerardo 'Tata' Martino.

El barcelonés Ilie Sánchez abrió el marcador para el Austin en su triunfo por 3-1 sobre el Seattle, mientras que el mexicano Héctor Herrera anotó para el Houston Dynamo en el 1-1 frente al DC United. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Zaragoza este jueves: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Zaragoza este jueves: temperatura, lluvias y viento

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

La Cámara Baja aprobará el escudo anticrisis y la reforma para facilitar a los mutualistas alternativos una pasarela a la Seguridad Social

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

El canciller Merz quiere impulsar una reforma que busca reactivar el consumo interno, pero choca con sindicatos, iglesias y sus propios aliados políticos en los estados federados

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

La ‘enfermedad del vikingo’, la patología muy común en los hombres de Noruega que se heredó de los neandertales

Ciertas variantes genéticas podrían explicar la alta tasa de incidencia de esta enfermedad en el país escandinavo

La ‘enfermedad del vikingo’, la patología muy común en los hombres de Noruega que se heredó de los neandertales

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

El caso de la FIFA de Blatter y Platini dejó a los dos principales órganos del fútbol descabezados, e Infantino aprovechó el espacio

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

Accidente laboral en Renfe: muere un trabajador de una empresa contratista y otros dos resultan heridos en la base de mantenimiento de Villaverde (Madrid)

ECONOMÍA

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

El Banco de España establece que el banco que más beneficios tiene es también el que más ignora las reclamaciones favorables a clientes

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

Pablo Borraz, arquitecto: “El 30% de lo que gastas en tu casa no es para tu casa”

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

DEPORTES

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida