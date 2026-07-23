Desalojan 100 personas en Burgohondo (Ávila) por incendio al que se ha incorporado la UME

Ávila, 23 jul (EFE).- La proximidad de las llamas a los barrios de Puente Nueva y Matalaceña en Burgohondo (Ávila) ha provocado que la pasada noche fueran desalojadas un centenar de personas y se ha incorporado la Unidad Militar de Emergencias (UME) a este incendio que mantiene el nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Según ha explicado a EFE el alcalde de este municipio, de 1.300 habitantes y situado a unos 36 kilómetros al sureste de la capital, Francisco Fernández, del centenar de personas desalojadas, 52 han pasado la noche en el polideportivo municipal, mientras que el resto han retornado a sus casas de Ávila o Madrid.

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Y ello, porque estos días esta localidad triplica sus habitantes, a la espera de que en el mes de agosto la cifra se incremente hasta los 6.000, coincidiendo con las fiestas de verano, según ha explicado el regidor, quien ha señalado que, si continúa la evolución favorable, probablemente a lo largo del jueves los desalojados puedan retornar a sus casas.

Estos barrios, que se encuentran a unos 2,5 kilómetros del casco urbano del pueblo, vieron acercarse unas llamas cuya intensidad "ha descendido" durante la noche, gracias a la bajada de temperaturas y al trabajo de la treintena de medios humanos y materiales, entre los que figuran los efectivos de la UME, a la espera de que se incorporen los medios aéreos.

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Actualmente trabajan en las tareas de extinción de este fuego que surgió a las 13.02 horas del miércoles por razones que se desconocen cinco autobombas; diez cuadrillas terrestres; una cuadrilla de Especialistas en la Lucha contra Incendios Forestales (ELIF); diez agentes medioambientales y otros tres medios sin especificar.

Según ha comentado el alcalde, tras descender la intensidad de las llamas por el trabajo del operativo y el descenso de las temperaturas nocturnas, se espera que la llegada de los medios aéreos pueda hacer que la situación mejore en torno a este fuego que quema fundamentalmente piorno, robles y monte bajo.

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Aunque el origen de las llamas se produjo en el término municipal de Burgohondo, donde el regidor calcula que pueden haber ardido en torno a un centenar de hectáreas, la mayor parte de la superficie quemada afecta al vecino municipio de Navaluenga, hacia cuyo terreno avanzó el incendio, empujado por las fuertes rachas de viento.

Ante esta situación se mantiene el nivel 2 del IGR, mientras que en la Comunidad, la coincidencia de varios incendios y su gravedad ha hecho que la Junta haya declarado la Situación Operativa 2.

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En la jornada del jueves, los responsables de la colonia infantil Venero Claro, en Navaluenga, decidieron abandonar la zona voluntariamente por precaución, ya que las llamas quedaron lejos, según ha confirmado a EFE el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández.

Este incendio surgió a las 13.02 horas del jueves, a las 15.15 la Junta declaró el nivel 1 IGR y a las 15.15 horas lo elevó al nivel 2, ante la posible afección del casco urbano, así como de la afectación de más de 300 hectáreas de masas arboladas. EFE

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agg/mr/crf