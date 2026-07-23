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Cae una red que blanqueaba dinero del narcotráfico a través de locales de ocio

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Sevilla, 23 jul (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un amplio entramado societario, destinado principalmente a locales de ocio nocturno o restauración, asentado en las provincias de Sevilla y Cádiz.

Como resultado de la investigación, denominada 'Trajano 23 Sorela', han sido detenidas once personas e investigada una más, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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La investigación detectó una estructura empresarial diseñada para ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de fondos a través de múltiples empresas ubicadas en las provincias de Sevilla y Cádiz, con lo que se avanzó en el trabajo por parte del Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, junto con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), coordinados con la Fiscalía Antidroga.

La Guardia Civil analizó la actividad de empresas de distintos ámbitos, incluyendo el ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el sector turístico y la compraventa de vehículos.

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Todas estas empresas formaban un entramado para introducir los fondos provenientes del narcotráfico en el circuito económico legal, ubicadas principalmente en el Puerto de Santa María (Cádiz) y Sevilla.

Asimismo, se ha identificado la participación de los detenidos en el sector de la organización y promoción de importantes eventos musicales y de ocio que se hacen eco a nivel nacional, una participación que se materializa fundamentalmente en la posesión de acciones en la mercantil que explota un conocido festival musical.

El pasado 1 de julio se llevaron a cabo 15 registros, en los que se han intervenido 1.860.400 euros en metálico, diez relojes de alta gama, diversas joyas y piezas de oro, además de diez vehículos, entre ellos seis turismos de alta gama.

Paralelamente, se han embargado de forma preventiva una decena de inmuebles vinculados a los investigados, cuyo valor conjunto supera el millón de euros.

La operación se ha saldado con la puesta a disposición judicial de 11 personas en calidad de detenidos y una como investigada, como presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Dos de los detenidos ya se encuentran en prisión preventiva como principales cabecillas de la trama. EFE

fcs/pst/mcm

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