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0-0. Sporting Cristal y Bragantino no se hacen daño e igualan sin goles en partido de ida

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Lima, 22 jul (EFE).- Sporting Cristal y Bragantino empataron este miércoles sin goles en el partido de ida por uno de los ocho cupos restantes en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En un partido abierto, de oportunidades claras de gol en ambas porterías, el cero firmado en el Estadio Nacional de Lima traslada la el suspense a la vuelta, la próxima semana en el estado brasileño de Sao Paulo.

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Cristal, dirigido por Roberto Mosquera, desaprovechó la ocasión de ponerse adelante con el respaldo de su hinchada en Lima y después de empezar el torneo Clausura con un triunfo sobre Deportivo Garcilaso el último fin de semana.

A su vez, Bragantino, dirigido por Vagner Mancini, atraviesa también un buen momento en el Brasileirao, a sólo cuatro puntos del líder Flamengo, y decidirá en su estadio.

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En el primer tiempo, ambos equipos se alternaron en llegadas ofensivas con Max Castro y Hernán 'el Pirata' Barcos por parte de Cristal, así como Agustín SantAnna e Isidro Pitta por Bragantino.

Sin embargo, el guadameta Cleiton se encargó de mantener su valla invicta, tras atajar los disparos celestes.

El árbitro le mostró una tarjeta amarilla a Yoshimar Yotún por una falta sobre Henry Mosquera, luego este mismo jugador fue amonestado por infracción sobre Leandro Sosa.

En el segundo tiempo, Matheus Fernandes llevó zozobra a la portería de Sporting Cristal, pero Diego Henríquez desarmó las intenciones.

Bragantino se mostró más incisivo en el ataque con la presión de Pitta y Fernandes, aunque las intervenciones de Henríquez lo tornaron figura.

Barcos, Castro y Santiago González mostraron rebeldía ante la cerrada marca del equipo brasileño y cuando pudieron sacudirse de la marca, se encontraron con el muro de Cleiton.

A los 90 minutos, el árbitro expulsó a Fernando por un codazo en el pecho a un jugador de Cristal, tras revisar la jugada en el VAR.

Martín Távara tuvo uno de los últimos remates al arco de Bragantino, pero salió muy alta sobre el arco.

El partido de vuelta se jugará el 29 de julio en Sao Paulo. EFE

(foto)

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