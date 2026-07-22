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Vuelve el juicio del caso Kitchen con los informes finales de las defensas

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Madrid, 22 jul (EFE).- La Audiencia Nacional retoma este miércoles el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas, con una nueva sesión en la que las defensas de los ocho acusados comenzarán a exponer ante el juez sus informes finales.

Se trata de una de las últimas jornadas programadas en el mes de julio tras los retrasos sufridos para concluir la vista oral, después de las sesiones previas en las que la Fiscalía y las acusaciones abordaron sendos informes sobre esta causa, que investiga a la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy.

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En una de ellas, el fiscal César de Rivas retrató la operación Kitchen como un operativo parapolicial ilegal "concebido" con la finalidad "bastarda" de hallar documentación en poder de Bárcenas que pudiera resultar incriminatoria para el PP y consideró acreditada la participación en ella del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Y mantuvo las penas que pedía: 15 años para el exministro y su número dos, Francisco Martínez; el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y el inspector Andrés Gómez Gordo, exasesor de María Dolores de Cospedal; 12 años y medio para quien fue chófer de Bárcenas Sergio Ríos y dos años y medio para el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.

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Al excomisario José Manuel Villarejo le pide la pena más alta porque le atribuye un proyecto paralelo para buscar la nulidad del caso Gürtel.

En la última sesión, celebrada el pasado 2 de julio, fue el turno de las acusaciones, como la familia Bárcenas, que pide 17 años de cárcel para el exministro del Interior y considera acreditada esta "operación parapolicial" para presionar al extesorero, quien disponía de información que "hubiera podido hacer caer a un Gobierno".

Por su parte, la Abogacía del Estado también aseguró ver acreditada la operación ilegal y la participación del exministro en su planificación, coordinación y seguimiento.

Más allá de este miércoles, el juicio requerirá todavía de varias jornadas para que terminen de exponer sus informes finales las defensas de los ocho acusados, quienes además tienen derecho a la última palabra. EFE

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