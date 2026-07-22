Varios centenares de personas expresan su dolor y repulsa al crimen machista de Antequera

Málaga, 22 jul (EFE).- Varios centenares de personas se han concentrado este miércoles en el centro de Antequera (Málaga) para expresar su dolor y repulsa ante el crimen machista de una mujer de 29 años que fue apuñalada mortalmente por su pareja, un hombre que se suicidó después al precipitarse desde la muralla de la Alcazaba.

En la concentración, convocada en la Plaza de San Sebastián, estaban numerosos vecinos, la corporación municipal, algunos familiares de la fallecida, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, e incluso turistas que se han unido a la condena al crimen.

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El Ayuntamiento ha celebrado antes un pleno extraordinario en el que ha aprobado una declaración institucional con el apoyo de todos los grupos para condenar el crimen y se ha guardado un minuto de silencio.

Además, el martes y miércoles fueron declarados días de luto oficial en el municipio.

El alcalde, Manuel Barón, ha expresado "el dolor y la solidaridad" con las familias, ambas del pueblo, y ha lamentado que dejen huérfanos a dos niños de 4 y 7 años, para los que ha garantizado que el consistorio ayudará en todo lo que necesiten.

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Ha dicho que es un momento "de muchísima tristeza" para Antequera y ha resaltado la declaración de condena de todos los grupos municipales "como símbolo de unidad".

Barón (PP) ha defendido que la violencia machista es una realidad "que no se puede negar ni manipular" y que están sufriendo todos, especialmente las mujeres, que son las víctimas.

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Por su parte, Laura Jiménez, prima de la fallecida, ha cuestionado el procedimiento del sistema VioGén porque ha criticado que se pueda permitir que les dejaran quitar la denuncia días antes del crimen sin que nadie contactara con ella para ver si había ido a hacerlo "por voluntad propia o coaccionada". EFE

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