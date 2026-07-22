Un juez envía al detenido por el incendio de Lozoyuela (Madrid) a un hospital psiquiátrico hasta que pueda declarar

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrelaguna acordó el pasado sábado el traslado a un hospital psiquiátrico del hombre de 52 años detenido como presunto autor del incendio forestal de Lozoyuela para que fuera evaluado por especialistas al apreciar que no se encontraba en condiciones de prestar declaración, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado decidió derivarlo a un centro hospitalario para valorar su estado de salud mental al constatar que el arrestado no era consciente de la gravedad de lo ocurrido, no sabía dónde se encontraba y no estaba en condiciones de declarar ante la autoridad judicial.

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Tras la evaluación psiquiátrica, los facultativos acordaron su ingreso no voluntario en la planta de psiquiatría del hospital, donde permanece actualmente bajo libertad vigilada.

Las mismas fuentes precisan que, mientras continúe ingresado, el procedimiento judicial queda a la espera de su evolución clínica. Una vez los médicos le den el alta, el hombre será nuevamente detenido y puesto a disposición del Juzgado de Torrelaguna, que le tomará declaración en calidad de investigado por su presunta implicación en el incendio forestal.

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En el momento del arresto portaba un mechero y, según informó la Benemérita, contaba con antecedentes recientes por hechos de naturaleza similar. La investigación se apoyó en los testimonios de varios vecinos, que alertaron de la presencia del sospechoso en las inmediaciones del incendio cuando, presuntamente, trataba de abandonar la zona.

El incendio obligó a activar la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA y motivó el envío de un mensaje ES-Alert a la población. Cerca de 2.000 vecinos permanecieron confinados y alrededor de un centenar de personas fueron evacuadas, entre ellas los participantes de un campamento de verano con unos 50 menores.

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En las labores de extinción participaron decenas de dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El fuego afectó a unas 770 hectáreas de terreno.