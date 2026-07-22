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Teruel Existe anuncia acciones contra la reactivación de macroparques eólicos en el Matarraña

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Teruel Existe ha anunciado que presentará una batería de medidas para oponerse a la reactivación de macroparques eólicos en la comarca del Matarraña, que no son otra cosa que proyectos que ya fueron desestimados o caducaron, y que ahora retoman dos empresas (Green Capital y Repsol) tras haber comprado los proyectos, en el caso de Repsol, a Forestalia.

En rueda de prensa, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, y la consejera de la Comarca del Matarraña, Inmaculada Antón, han anunciado las medidas que se van a tomar para intentar frenar lo que consideran un intento de colar "por la puerta de atrás" proyectos caducados o desestimados.

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"Si ellos lo intentan de nuevo, nosotros, con toda la fuerza que nos permite la ley y la movilización ciudadana, les diremos otra vez que no", ha dicho Guitarte. Ha resaltado que tanto en las Cortes de Aragón como en la Comarca del Matarraña se van a presentar sendas proposiciones no de ley y mociones para conocer la postura de los demás grupos parlamentarios ante esta reactivación de macroproyectos en el Matarraña.

Además se presentarán alegaciones desde los ayuntamientos afectados y por parte de particulares que consideran que esos proyectos no deberían llevarse a cabo, pues afectan gravemente al modelo de desarrollo elegido por la propia comarca desde hace décadas, basado en el patrimonio natural y cultural, y que tan buen resultado está dando..

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En su intervención, Inmaculada Antón ha puesto de manifiesto que la Comarca del Matarraña, "ya sea de manera colateral o de manera directa, ha vuelto a estar en el punto de mira con la reactivación de los proyectos eólicos de Green Capital y Repsol, estos últimos adquiridos hace un año a la empresa Forestalia". Green Capital, con sus parques Arlo, Céfiro y Paucali, instalará 36 aerogeneradores que junto con sus infraestructuras ocuparán parte de Mazaleón, Valjunquera, Calaceite, Valdealgorfa y Maella. A todo ello se sumarán más de 700 afecciones.

Por otra parte, Repsol con sus parques Odiseo y Menecio instalará 17 aerogeneradores que junto con sus infraestructuras ocuparán territorios de Mazaleón, Valdeltormo, Valjunquera, Valdealgorfa y Maella. Se verán afectadas más de 600 fincas. Estos dos proyectos se solapan y algunos de sus aerogeneradores están muy próximos o incluso están situados en las mismas coordenadas.

Antón ha expuesto que las empresas han hecho algunas modificaciones. "Green Capital reduce 6 aerogeneradores y mueve 19 de los 36 previstos. Repsol en sus parques elimina un aerogenerador, desplaza 2 de ellos de su ubicación inicial y también hay una modificación del destino. Aun así, sus afecciones siguen siendo una brutalidad".

Ha continuado diciendo que Antón que tanto Repsol como Green Capital han contactado con los ayuntamientos afectados, pero ninguna de ellas lo ha hecho con los particulares, "parte muy importante en todo esto, puesto que gran parte de las personas que viven en nuestro territorio no quieren que les destroce su principal motor económico, el sector agrícola". Estos proyectos tendrán que ser sometidos a una nueva evaluación medioambiental, debido a que las modificaciones realizadas son sustanciales y al nuevo punto de evacuación.

La consejera comarcal ha apuntado que Green Capital en el año 2023 obtuvo una DIA negativa y a Forestalia le caducaron las licencias de obra. "Por todo esto, ayuntamientos de nuestra comarca, y también particulares, presentarán alegaciones. En los consejos comarcales también se presentarán mociones. Renovables sí, pero no así".

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EuropaPress

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