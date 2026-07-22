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Roberto Ayala: “Esperemos que el Valencia pueda mirar más hacia arriba de la tabla”

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Valencia, 22 jul (EFE).- El exfutbolista del Valencia Roberto Fabián Ayala deseó que el equipo de Mestalla pueda mirar “más hacia arriba de la tabla” en esta nueva temporada que va a comenzar tras varias campañas luchando por la permanencia en LaLiga EA Sports (Primera).

Ayala explicó que sigue con atención los partidos, aunque lo hace desde la perspectiva de un aficionado y no como técnico, durante una entrevista en Esports Migdia en Valencia Capital Radio en la que entró telefónicamente desde Argentina para pedir disculpas y explicarse por su empujón a Dani Olmo en la final del Mundial que dejó a España como nueva campeona del mundo.

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“Siempre viendo al Valencia y deseando que le vaya bien. No lo veo como un entrenador, sino como un aficionado y alguien que quiere que le vaya bien. Es una temporada nueva, esperemos que pueda mirar hacia otro lado, más hacia arriba de la tabla. No sé las cosas internas, qué es lo que estará pasando, pero bueno”, señaló.

El excentral argentino también expresó su deseo de que el Valencia vuelva a convertirse en el equipo con el que ganó dos Ligas, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa.

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"Esperando que en un futuro puedan presentar a un equipo que identifique a la ciudad y que vuelva”, expresó, a la vez que destacó: “Me ha gustado que en los momentos de dificultad se haya acompañado así al equipo”.

Ayala, actual integrante del cuerpo técnico de la selección argentina que lidera Lionel Scaloni y que también integran los exfutbolistas Pablo Aimar y Walter Samuel, formó parte de la dirección deportiva del Valencia entre 2013 y 2016, un periodo del que conoce al goleador de la final, el valenciano Ferran Torres.

“(Francisco Pérez) Rufete me decía: este va a ser jugador de fútbol. Felicitarlo por su trayectoria, por el momento que le toca vivir y es un fútbol que representa a muchos, que gusta y lo ha podido lograr”, contó. EFE

plm/cta/cmm

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