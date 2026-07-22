Espana agencias

Rechazada la querella de Vox sobre chivatazo del registro en el Ayuntamiento de Soria

Guardar
Google icon

Valladolid, 22 jul (EFE).- La sección de instrucción 2 del Tribunal de Instancia de Soria ha inadmitido la querella presentada por Vox sobre un supuesto chivatazo que, según la formación de Santiago Abascal, hubo en el registro de la Guardia Civil al Ayuntamiento de Soria por delitos de corrupción el pasado 23 de junio.

Vox entendía que se habría producido un delito de revelación de secretos en el registro, algo que el tribunal rechaza y considera que no existen indicios racionales de criminalidad, según ha informado el TSJCyL.

PUBLICIDAD

La resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

Por otra parte, la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la prórroga del secreto de las actuaciones un mes más a partir de hoy.

PUBLICIDAD

Y ha aceptado la personación de Vox como acusación popular en el caso.

El caso se remonta al 23 de junio pasado cuando la Guardia Civil registró durante casi doce horas el Ayuntamiento de Soria en el marco de una operación dirigida por el Tribunal de Instancia 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial por supuestas irregularidades en contratos públicos.

La actuación incluyó además dos registros en domicilios particulares.

En el curso de la operación fueron detenidas seis personas, cuatro en Soria y dos en Madrid. Entre ellas figuraba la concejala socialista Yolanda Santos, edil de Medio Ambiente y Turismo.

Fuentes próximas a la investigación situaron el foco en supuestas irregularidades en la contratación municipal con empresas vinculadas con la edil.

El Ayuntamiento estaba gobernado por el PSOE y hasta abril de 2026 su alcalde había sido Carlos Martínez, que dejó el cargo tras 19 años para recoger su acta como procurador en las Cortes de Castilla y León. Ahora el alcalde es Javier Antón, también del PSOE.

En relación con el posible delito de revelación de secretos y el supuesto chivatazo sobre el registro, el PP y Vox anunciaron acciones y querellas para esclarecer si hubo una filtración previa sobre la entrada de la Guardia Civil en dependencias municipales y si esa información llegó también al exalcalde Carlos Martínez.

Según trasladaron PP y Vox tras una reunión con el alcalde, Javier Antón les reconoció que el lunes 22 de junio el Ayuntamiento había recibido una comunicación informando de que al día siguiente podía producirse un registro.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó a EFE que el Tribunal de Instancia remitió ese 22 de junio un oficio al alcalde en su condición de custodio de la documentación municipal para comunicar la posibilidad de una entrada y registro, pero sin concretar fecha, hora, hechos investigados, infracciones penales ni personas afectadas.

Según el TSJ de Castilla y León, incluía una advertencia expresa sobre el carácter secreto de las actuaciones y sobre las posibles consecuencias jurídicas derivadas de revelar cualquier información relacionada con ellas.

Carlos Martínez negó posteriormente haber tenido conocimiento del registro antes de las 9:22 horas del 23 de junio, cuando la Guardia Civil ya se encontraba en el Ayuntamiento, y rechazó que hubiera existido chivatazo alguno. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reino Unido enfrenta una plaga de pulpos con un plan millonario para sacar partido económico a pesar de la amenaza para los pescadores de cangrejo y langosta

El plan británico contempla incentivos para la innovación en la industria pesquera y el desarrollo de tecnologías que permitan diversificar la actividad en las zonas más afectadas

Reino Unido enfrenta una plaga de pulpos con un plan millonario para sacar partido económico a pesar de la amenaza para los pescadores de cangrejo y langosta

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

El Ministerio de Vivienda ha publicado este miércoles los datos hasta marzo de 2026, que muestran 5.215 unidades de vivienda asequible terminadas, la mayoría en Cataluña

La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

La casa real británica publica una nueva imagen del príncipe George por su 13 cumpleaños: un nuevo retrato y una etapa decisiva

El nieto mayor de Carlos III cumple este 22 de julio 13 años, comenzando así una nueva era en su vida

La casa real británica publica una nueva imagen del príncipe George por su 13 cumpleaños: un nuevo retrato y una etapa decisiva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

Page pone “una nota de color” al segundo mayor incendio en la historia de España, en La Mierla: “Es una forma hermosísima de celebrar la gran victoria de la Selección”

El Supremo levanta las medidas cautelares a Víctor de Aldama tras declararse firme la condena del ‘caso mascarillas’

Reino Unido confirma que Rusia realizó un ejercicio de tiro real en aguas internacionales cerca de su costa tras un aviso previo

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

ECONOMÍA

La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

Rafa Nadal explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera”

Las grandes energéticas españolas elevan sus ganancias en el primer semestre pese a la volatilidad geopolítica, con Iberdrola a la cabeza

Un propietario alquila en Airbnb una tienda de campaña en su jardín por 24 euros la noche: “Ideal para una persona que busca calma”

DEPORTES

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

Gavi se opone a las sanciones contra Paredes y Molina por la pelea tras la final del Mundial: “También hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección