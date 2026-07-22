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PSOE y Sumar pactan prorrogar 2 años los alquileres que acaban antes del 30 de junio 2028

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Madrid, 22 jul (EFE).- Los socios del Gobierno de coalición -PSOE y Sumar- han llegado a un acuerdo para incluir en el decreto de vivienda que aprobará el próximo 28 de julio el Consejo de Ministros una nueva prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028.

Según fuentes de Sumar, esta "prórroga reforzada" amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias de la medida.EFE

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