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Prisión sin fianza para el detenido por el crimen machista de Alameda de la Sagra (Toledo)

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Toledo, 22 jul (EFE).- La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Toledo ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 48 años detenido este martes por el crimen machista de Rosana, la mujer de 45 años asesinada en Alameda de la Sagra (Toledo).

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado de que el detenido ha pasado este miércoles a disposición judicial y, tras comparecer ante la magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Toledo, se le imputa de forma provisional como presunto autor de un delito de asesinato.

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También se ha establecido como medida cautelar para el investigado la prohibición de comunicación con los tres hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad.

En este presunto caso de violencia de género no existían denuncias previas por malos tratos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes, en una vivienda de la plaza de España de Alameda de la Sagra (Toledo), cuando el ahora encarcelado agredió con un arma blanca a su pareja y la mató en presencia de sus tres hijos, uno de ellos menor de edad.

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Fue uno de los hijos de la pareja quien llamó al 112 para alertar de lo ocurrido, pero cuando los médicos llegaron al domicilio no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer.

Además, el agresor fue trasladado al Hospital de Toledo porque se había autolesionado y, a continuación, fue detenido por la Guardia Civil.

En lo que va de año, 31 mujeres han sido víctimas mortales por la violencia machista en España, dos de ellas en Castilla-La Mancha.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.EFE

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