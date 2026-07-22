PP-A critica que Montero siga "poniendo la mano en el fuego" por Zapatero: "Ella puede ser la siguiente en caer"

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha criticado este miércoles que, cuando ya "prácticamente nadie defiende" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, siga "poniendo la mano en el fuego" por él, porque sabe que puede "ser la siguiente en caer", ya que, como ministra de Hacienda, "firmó las ayudas a Plus Ultra".

En rueda de prensa, Martín ha manifestado que Rodríguez Zapatero es "el último cortafuegos que tiene la señora Montero ante sus responsabilidades". "Si el señor Zapatero cae, la señora Montero sabe que la siguiente en caer puede ser ella", ha apuntado.

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"De ahí su defensa cerrada del señor Zapatero y de unas actitudes que a día de hoy ya no defiende nadie, nada más que ella", ha indicado.

Asimismo, el portavoz del PP-A ha señalado que Montero no ha dicho "ni una palabra ni ha dado la más mínima explicación de por qué el PSOE andaluz, a través de una empresa del señor (Gaspar) Zarrías (exvicepresidente de la Junta), le pagaba a Leire Díaz, la fontanera y la responsable de las cloacas del PSOE".

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"Para dar apariencia de normalidad y de legalidad en vez de pagarle directamente desde el PSOE, pues desde el PSOE se llegaba a un contrato de servicios que no especificaban qué servicios eran, con la empresa del señor Zarrías, le pagaban al señor Zarrías y el señor Zarrías contrataba a la señora Leire", ha dicho.

De esa manera, según ha añadido, "desde el PSOE de Andalucía se ha subvencionado la corrupción socialista de Leire Díaz y del sanchismo".

Según Martín, la justicia es "lenta, pero imparable, y va cerrando el círculo, primero alrededor del señor (Pedro) Sánchez y después alrededor de la señora Montero".

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