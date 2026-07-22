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Patrimonio, arte jondo y creación contemporánea en el ciclo Flamenco 365 de Granada

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Granada, 22 jul (EFE).- Patrimonio, arte jondo y creación contemporánea se darán la mano en Flamenco 365, un ciclo concebido en Granada para mantener viva la presencia del flamenco durante los años en los que no se celebra la Bienal y que tendrá como escenario su patrimonio monumental.

El programa, que se desarrollará del 12 al 19 de septiembre, entronca también con la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, ha explicado durante su presentación la alcaldesa, Marifrán Carazo.

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Iglesias, cármenes, plazas, miradores, barrios históricos y espacios patrimoniales se transformarán durante una semana en escenarios abiertos donde el público podrá disfrutar de propuestas artísticas de primer nivel en un formato que busca unir patrimonio, creación, participación ciudadana y proyección internacional.

La iglesia de Santos Justos y Pastor, el Carmen de los Mártires, la Casa de las Chirimías, el Albaicín y el Teatro del Generalife acogerán algunos de estos espectáculos, que arrancarán el 12 de septiembre con el estreno absoluto de Sacratus, de Antonio Campos, una innovadora propuesta que fusiona la música sacra con la fuerza expresiva del flamenco.

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Entre los protagonistas de esta cita figura Manuel Liñán con 'Bailaor@'. Premio Nacional de Danza y referente internacional, el artista granadino presenta un espectáculo que reivindica la libertad creativa y la identidad a través del flamenco, en una producción que contará con la participación especial de Eva Yerbabuena.

La velada incluirá, además, un emotivo homenaje al maestro Mario Maya, figura imprescindible para comprender la evolución del flamenco contemporáneo y uno de los grandes renovadores de este arte desde Granada.

Estrella Morente y su espectáculo 'De Estrella a Estrella' será otra de las actuaciones incluidas en la programación, que cerrará el 19 de septiembre el concierto Esencial de la banda Los Planetas.

Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo ofrecerá un concierto que recorrerá algunos de los temas más emblemáticos de su carrera.

Además, el próximo 16 de septiembre, el Teatro del Generalife acogerá el gran concierto conmemorativo del 80 aniversario del nacimiento de Carlos Cano, que reunirá en un mismo escenario a Miguel Ríos, Javier Ruibal, Carmen Linares, Marina Heredia, María Peláe, Anni B Sweet, José Antonio García, Pasión Vega, Paulina del Carmen, El Hombre Garabato y el Coro de Cámara de Granada. EFE

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