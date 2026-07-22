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Mueren dos mujeres que iban en una moto en Formentera tras ser arrolladas por un taxi

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Ibiza, 22 jul (EFE).- Dos mujeres han muerto este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en las inmediaciones de Cala Duo, en Formentera, después de que la motocicleta en la que viajaban fuera alcanzada por un taxi, según ha informado el SAMU 061.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso a las 11:27 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos ambulancias -una de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB)-, además de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

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A su llegada, los equipos de emergencias no han podido salvar a ninguna de las dos mujeres.

Como consecuencia del accidente, el Consell de Formentera ha cortado al tráfico el tramo comprendido entre la calle de Llevant, en el cruce con la carretera de la Savina, y el acceso a ses Illetes, ha comunicado la institución insular en otra nota.

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El cierre se mantendrá hasta nuevo aviso mientras los servicios de emergencia y las autoridades competentes completan las actuaciones judiciales y policiales en la zona.

La institución insular ha pedido a la ciudadanía que evite desplazarse a este punto, respete la señalización y las indicaciones de los servicios de emergencia y utilice itinerarios alternativos.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. EFE

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